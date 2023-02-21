"Мирний план" Китаю: у Єврокомісії вказали на загрозу
У Європейському Союзі висловлюють застереження щодо мирної ініціативи у війні рф проти України, про яку оголосив Китай. При цьому у ЄС зазначають, що наразі не зрозуміло, яким буде цей мирний план.
Про мирну ініціативу Китаю висловився віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.
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За словами Тіммерманса, мирний план може спрацювати лише за умови відходу російської армії за кордони України. Єдиний шлях до мирного плану — це повага до суверенітету і кордонів України.
"Якщо ми почнемо з припущення, що кордони поважаються, то все пекло вирветься на волю", – зазначив він.
Тіммерманс дав зрозуміти, що поки не ясно, як може виглядати мирний план.
Що відомо про "мирний план" Китаю
Китай пообіцяв мирну ініціативу в першу річницю російського вторгнення. Речник МЗС КНР Ван Веньбінь оголосив, що "позиційний документ" щодо врегулювання війни стосується поваги суверенітету і територіальної цілісності, основ Статуту ООН, врахування законних інтересів безпеки всіх країн, а також підтримки всіх зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.
Нещодавно Сполучені Штати висловили занепокоєння з приводу можливих поставок зброї з Китаю до Росії.
"Якщо американці виходять з такою інформацією, ми повинні поставитися до неї серйозно", — сказав Тіммерманс, посилаючись на заяви міністра закордонних справ Ентоні Блінкена.
Якщо це станеться, це матиме "серйозні наслідки" для відносин з Китаєм. Однак він сподівається, що китайське керівництво дотримається свого слова не постачати зброю. Після заяв Блінкена Китай звинуватив США в дезінформації.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що китайська позиція щодо російсько-української війни полягає у необхідності почати мирні переговори. Незабаром Китай оприлюднить офіційну позицію.