"Мирний план" Китаю: у Єврокомісії вказали на загрозу

Франс Тіммерманс

У Європейському Союзі висловлюють застереження щодо мирної ініціативи у війні рф проти України, про яку оголосив Китай. При цьому у ЄС зазначають, що наразі не зрозуміло, яким буде цей мирний план.

Про мирну ініціативу Китаю висловився віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

За словами Тіммерманса, мирний план може спрацювати лише за умови відходу російської армії за кордони України. Єдиний шлях до мирного плану — це повага до суверенітету і кордонів України.

"Якщо ми почнемо з припущення, що кордони поважаються, то все пекло вирветься на волю", – зазначив він.

Тіммерманс дав зрозуміти, що поки не ясно, як може виглядати мирний план.

Що відомо про "мирний план" Китаю

Китай пообіцяв мирну ініціативу в першу річницю російського вторгнення. Речник МЗС КНР Ван Веньбінь оголосив, що "позиційний документ" щодо врегулювання війни стосується поваги суверенітету і територіальної цілісності, основ Статуту ООН, врахування законних інтересів безпеки всіх країн, а також підтримки всіх зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

Нещодавно Сполучені Штати висловили занепокоєння з приводу можливих поставок зброї з Китаю до Росії.

"Якщо американці виходять з такою інформацією, ми повинні поставитися до неї серйозно", — сказав Тіммерманс, посилаючись на заяви міністра закордонних справ Ентоні Блінкена.

Якщо це станеться, це матиме "серйозні наслідки" для відносин з Китаєм. Однак він сподівається, що китайське керівництво дотримається свого слова не постачати зброю. Після заяв Блінкена Китай звинуватив США в дезінформації.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що китайська позиція щодо російсько-української війни полягає у необхідності почати мирні переговори. Незабаром Китай оприлюднить офіційну позицію.