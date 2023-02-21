Дональд Трамп заявил, что остановит войну между россией и Украиной в случае избрания президентом США

Дональд Трамп

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабную войну россии против Украины можно закончить за сутки. По мнению экс-президента США, это можно сделать, совершив два телефонных звонка – владимиру путину и Владимиру Зеленскому.

Об этом Дональд Трамп сказал во время выступления перед поклонниками во Флориде.

"Рецепт" от Трампа

По словам экс-президента США, в случае его победы на следующих выборах, он сразу же позвонит президенту россии владимиру путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что смогу решить этот вопрос", — заявил Трамп.

При этом он заверил, что подписать мирный договор удастся через 24 часа.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если снова станет хозяином Белого дома, то вернет публичные казни.

Как известно, бывший президент США Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году. Он подал документы в Федеральную избирательную комиссию и обратился к сторонникам.