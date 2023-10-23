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Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из Донецкой области

23 октября 2023 18:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из Донецкой области
Эвакуация из Донецкой области. Фото: ДОВА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой ОВА об объявлении принудительной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Сообщается, что все дети в сопровождении одного из родителей или же законного опекуна будут вывезены до начала холодов. Сначала эвакуированных направляют в гуманитарный хаб. Там они могут отдохнуть, поесть и получить всемерную поддержку и помощь.

Далее они отправятся в Житомирскую область. Там они бесплатно будут обеспечены убежищем, соцвыплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

Совместными действиями Донецкой ОВА, полиции и ГСЧС 41 ребенок уже вывезен в безопасные места.

"Хочу поблагодарить представителей ОВА, специального подразделения Национальной полиции "Белые Ангелы", ГСЧС и всех, кто помогает с эвакуацией детей. Мы отвечаем за их жизнь и здоровье", — говорит глава ведомства Ирина Верещук.

Отмечается, что по вопросам эвакуации из Донецкой области следует обращаться к местным властям, сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48, или же написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, что ранее украинские военные показали, как происходит эвакуация раненых с поля боя. Также эвакуация началась и в Запорожье: из пяти прифронтовых населенных пунктов были эвакуированы все дети.

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