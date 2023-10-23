Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из Донецкой области
Сегодня на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой ОВА об объявлении принудительной эвакуации около 250 детей. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Эвакуация неизбежна
Сообщается, что все дети в сопровождении одного из родителей или же законного опекуна будут вывезены до начала холодов. Сначала эвакуированных направляют в гуманитарный хаб. Там они могут отдохнуть, поесть и получить всемерную поддержку и помощь.
Далее они отправятся в Житомирскую область. Там они бесплатно будут обеспечены убежищем, соцвыплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.
Совместными действиями Донецкой ОВА, полиции и ГСЧС 41 ребенок уже вывезен в безопасные места.
"Хочу поблагодарить представителей ОВА, специального подразделения Национальной полиции "Белые Ангелы", ГСЧС и всех, кто помогает с эвакуацией детей. Мы отвечаем за их жизнь и здоровье", — говорит глава ведомства Ирина Верещук.
Отмечается, что по вопросам эвакуации из Донецкой области следует обращаться к местным властям, сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48, или же написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Напомним, что ранее украинские военные показали, как происходит эвакуация раненых с поля боя. Также эвакуация началась и в Запорожье: из пяти прифронтовых населенных пунктов были эвакуированы все дети.
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