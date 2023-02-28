Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году

Военнослужащие Украины

Минобороны Украины опубликовало информацию о снижении цен на услуги по организации питания военных в 2023 году. Изменения вступили в силу 20 февраля 2023 года и коснулись восьми договоров, связанных с закупкой услуг по обеспечению питанием военных частей.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Питание для военнослужащих Украины

Согласно обновленным договорам, сроки действия соглашений были сокращены, а стоимость услуг по организации питания уменьшена до 137,04-144,06 грн.

Стоимость услуги по организации питания включает в себя широкий спектр услуг, таких как прием, хранение, перемещение, выдача продуктов питания, приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, техническое обслуживание оборудования и объектов продовольственной службы, а также возмещение коммунальных расходов. Все эти расходы заложены в стоимость, и не требуют дополнительных плат за логистику или другие услуги.

Изменения в стоимости услуг связаны с уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков возможности учитывать инфляцию и другие риски. Однако, снижение стоимости услуг не повлияло на качество предоставляемых продуктов и услуг по организации питания.

Кроме того, Минобороны опубликовало отчеты по закупкам услуг по организации питания, что гарантирует прозрачность процесса и доступность информации для всех заинтересованных сторон.

"Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Минобороны покупает продукты для армии в два-три раза дороже. Журналисты сравнили цены одного из сделок с ценниками столичных магазинов.

Например, выяснилось, что Минобороны покупало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как даже розничная цена на прилавках магазинов не превышает 7 грн за штуку.