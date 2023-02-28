Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году arrow

Минобороны Украины снизило цены на услуги по организации питания военных в 2023 году

28 февраля 2023 12:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военнослужащие Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Минобороны Украины опубликовало информацию о снижении цен на услуги по организации питания военных в 2023 году. Изменения вступили в силу 20 февраля 2023 года и коснулись восьми договоров, связанных с закупкой услуг по обеспечению питанием военных частей.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Читайте также:

Питание для военнослужащих Украины

Согласно обновленным договорам, сроки действия соглашений были сокращены, а стоимость услуг по организации питания уменьшена до 137,04-144,06 грн. 

Стоимость услуги по организации питания включает в себя широкий спектр услуг, таких как прием, хранение, перемещение, выдача продуктов питания, приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, техническое обслуживание оборудования и объектов продовольственной службы, а также возмещение коммунальных расходов. Все эти расходы заложены в стоимость, и не требуют дополнительных плат за логистику или другие услуги.

Изменения в стоимости услуг связаны с уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков возможности учитывать инфляцию и другие риски. Однако, снижение стоимости услуг не повлияло на качество предоставляемых продуктов и услуг по организации питания. 

Кроме того, Минобороны опубликовало отчеты по закупкам услуг по организации питания, что гарантирует прозрачность процесса и доступность информации для всех заинтересованных сторон.

"Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Минобороны покупает продукты для армии в два-три раза дороже. Журналисты сравнили цены одного из сделок с ценниками столичных магазинов.

Например, выяснилось, что Минобороны покупало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как даже розничная цена на прилавках магазинов не превышает 7 грн за штуку.

 

 

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:55 Мобилизация 2023: как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные болезни

Новина з фото

13:52 Украинские полярники показали птенцов субантарктических пингвинов

13:51 Назначен новый главный тренер сборной Украины: это не Ребров

13:51 Руслана Лыжичко поддержала крымчан и призналась, что мечтает сделать по возвращении полуострова

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:45 В Одессе открывают транзитное движение по улице Приморская: что это значит

13:28 Столтенберг рассказал когда Украина сможет рассчитывать на членство в НАТО

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

13:23 Маша Ефросинина призналась, как реагирует на "хлопки" в Крыму

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 13:57

Мобилизация 2023: как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные болезни

None 28 Февраль 13:53

Украинские полярники показали птенцов субантарктических пингвинов

None 28 Февраль 13:50

Назначен новый главный тренер сборной Украины: это не Ребров

None 28 Февраль 13:50

Руслана Лыжичко поддержала крымчан и призналась, что мечтает сделать по возвращении полуострова

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB