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Міноборони України знизило ціни на послуги з організації харчування військових у 2023 році

28 лютого 2023 12:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовослужбовці України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міноборони України опублікувало інформацію щодо зниження цін на послуги з організації харчування військових у 2023 році. Зміни набули чинності 20 лютого 2023 року та торкнулися восьми договорів, пов'язаних із закупівлею послуг із забезпечення харчуванням військових частин.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Відповідно до оновлених договорів, терміни дії угод було скорочено, а вартість послуг з організації харчування зменшено до 137,04-144,06 грн.

Вартість послуги з організації харчування включає широкий спектр послуг, таких як прийом, зберігання, переміщення, видача харчових продуктів, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, технічне обслуговування обладнання та об'єктів продовольчої служби, а також відшкодування комунальних витрат. Всі ці витрати закладені у вартість і не вимагають додаткових плат за логістику чи інші послуги.

Зміни вартості послуг пов'язані зі зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників можливості враховувати інфляцію та інші ризики. Однак, зниження вартості послуг не вплинуло на якість продуктів та послуг з організації харчування.

Крім того, Міноборони опублікувало звіти щодо закупівлі послуг з організації харчування, що гарантує прозорість процесу та доступність інформації для всіх зацікавлених сторін.

"Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Міноборони купує продукти для армії вдвічі-втричі дорожче. Журналісти порівняли ціни однієї з угод із цінниками столичних магазинів.

Наприклад, з'ясувалося, що Міноборони купувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна на прилавках магазинів не перевищує 7 грн за штуку.

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