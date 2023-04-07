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Минобороны анонсировало создание Антикоррупционного совета: когда появится и кто будет входить

7 апреля 2023 06:14
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В состав Антикоррупционного совета будет входить 15 человек
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство обороны Украины анонсировало, что в скором времени утвердит состав Антикоррупционного совета из 15 человек. Вскоре подпишут приказ о создании.

Об этом сообщило Минобороны в Facebook.

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Подробности

"В ближайшие дни будет подписан приказ о создании Антикоррупционного совета при Минобороны", — отмечается в сообщении.

По словам Минобороны, на встрече представителей общественности отмечено, что процесс образования Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины состоялся без нарушений.

Напомним, что в ОП презентовали кампанию о самой тяжелой зиме украинцев. В наружной рекламе по всем регионам Украины будут использованы ключевые сцены по видео и вдохновляющие строки Леси Украинки, ставшие "Манифестом каждого".

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