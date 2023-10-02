Министры иностранных дел ЕС проведут "историческую" встречу в Киеве

Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель. Фото: из соцсетей

В понедельник, 2 октября, в Киеве началась "историческая встреча" министров иностранных дел ЕС. Это впервые в истории Евросоюза такая встреча проходит за его пределами.

Об этом сообщает CNN.

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Встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве

В общем, о намерениях провести встречу европейских глав МИД в Киеве было известно заранее. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что одним из пунктов встречи министров будут будущие обязательства безопасности перед Украиной в контексте захватнической войны РФ против нее.

"Мы созываем историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу", — сказал Боррель.

Также известно, что на уровне глав МИД будут представлены Испания, Бельгия, Дания, Кипр, Ирландия, Литва, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Мальта, Эстония, Болгария, Австрия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Германия, Португалия, Словения, Франция, Чехия, Швеция.

Напомним, 30 сентября с неанонсированным визитом в Одессу прибыл высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Голова. Еврокомиссию посетил юг Украины после ночной атаки дронов.