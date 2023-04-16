Министры Украины и Венгрии обсудили ситуацию с экспортом аграрной продукции

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Фото: Минагрополитики

Сегодня, 16 апреля, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн-переговоры с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Они обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Сольский отметил необходимость продолжить переговоры для достижения договоренностей по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемости односторонних решений.

"Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и дальше. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно", — говорится в сообщении.

Напомним, лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.

Также мы писали, что Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

Добавим, представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора.