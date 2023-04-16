Міністри України та Угорщини обговорили ситуацію з експортом аграрної продукції

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Фото: Мінагрополітики

Сьогодні, 16 квітня, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-переговори з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем. Вони обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Сольський наголосив на необхідності продовжити переговори для досягнення домовленостей щодо експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.

"Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Також ми писали, що Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

Додамо, речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектору.