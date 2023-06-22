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Министр обороны Британии не будет претендовать на пост Генсека НАТО

22 июня 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Министр обороны Британии не будет претендовать на пост Генсека НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: Sky News
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он теперь не претендует на должность следующего главы НАТО. Он обосновал это тем, что США хотят продлить полномочия нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает Sky News.

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Бен Уоллес подал свою кандидатуру, чтобы заменить Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря этой осенью.

Однако позже Уоллес заявил, что он не станет следующим генсеком НАТО, поскольку США хотят, чтобы в должности остался Йенс Столтенберг.

"Этого не произойдет", — сказал господин Уоллес журнала The Economist.

Издание называет вероятным кандидатом на пост генсека НАТО главу правительства Нидерландов Марка Рютте.

Отметим, что Йенс Столтенберг должен покинуть свой пост 30 сентября 2023 года.

Напомним, что премьер Великобритании Риши Сунак обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой поддержать кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. При этом сам Уоллес не прочь занять это место.

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