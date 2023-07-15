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Міністр оборони Британії Бен Воллес може піти у відставку цієї осені

15 липня 2023 23:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Міністр оборони Британії Бен Воллес може піти у відставку цієї осені
Міністр оборони Британії Бен Воллес. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес може піти у відставку вже за кілька місяців. Скоріше за все, це відбудеться цієї осені.

Про це Бен Воллес заявив в інтерв'ю виданню The Sunday Times.

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Відставка Бена Воллеса

Відомо, що цієї осені прем'єр Великої Британії Ріші Сунак планує переформатувати свою команду. Так він хоче підготуватися до наступних виборів. 

Після складання повноважень Бен Воллес взагалі може піти з політики. Причиною такого рішення деякі оглядачі називають і те, що Сунак не зміг переконати президента США та інших лідерів у тому, що Воллес мав посісти  крісло генсека НАТО.

Відомо також, що Воллес обіймав посаду міністра оборони за трьох прем'єр-міністрів. Він не стояв осторонь у підтримці України у війні з Росією.

"Я прийшов у політику з шотландського парламенту 1999 року. Це 24 роки. Понад сім років я провів із трьома телефонами біля свого ліжка", — заявив Воллес.  

Хто після Бена Воллеса?

Зараз оглядачі називають кілька кандидатів на посаду міністра оборони Великої Британії після Воллеса.

Серед них: 

  • головний секретар Королівської Скарбниці Джон Глен,
  • міністр безпеки Том Тугендхат,
  • міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес вскочив у халепу, коли коментував постачання військової допомоги Україні. Він сказав, що "ми не Amazon" і що Україні слід приділяти більше уваги подяці партнерам за надану підтримку.

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