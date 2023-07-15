Міністр оборони Британії Бен Воллес може піти у відставку цієї осені

Міністр оборони Британії Бен Воллес. Фото: REUTERS

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес може піти у відставку вже за кілька місяців. Скоріше за все, це відбудеться цієї осені.

Про це Бен Воллес заявив в інтерв'ю виданню The Sunday Times.

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Відомо, що цієї осені прем'єр Великої Британії Ріші Сунак планує переформатувати свою команду. Так він хоче підготуватися до наступних виборів.

Після складання повноважень Бен Воллес взагалі може піти з політики. Причиною такого рішення деякі оглядачі називають і те, що Сунак не зміг переконати президента США та інших лідерів у тому, що Воллес мав посісти крісло генсека НАТО.

Відомо також, що Воллес обіймав посаду міністра оборони за трьох прем'єр-міністрів. Він не стояв осторонь у підтримці України у війні з Росією.

"Я прийшов у політику з шотландського парламенту 1999 року. Це 24 роки. Понад сім років я провів із трьома телефонами біля свого ліжка", — заявив Воллес.

Хто після Бена Воллеса?

Зараз оглядачі називають кілька кандидатів на посаду міністра оборони Великої Британії після Воллеса.

Серед них:

головний секретар Королівської Скарбниці Джон Глен,

міністр безпеки Том Тугендхат,

міністр закордонних справ Анн-Марі Тревельян.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес вскочив у халепу, коли коментував постачання військової допомоги Україні. Він сказав, що "ми не Amazon" і що Україні слід приділяти більше уваги подяці партнерам за надану підтримку.