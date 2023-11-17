Министр обороны Болгарии рассказал, продолжит ли страна поддерживать Украину

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. Фото: Radio Bulgaria

Поддержка Украины в ее борьбе против российских захватчиков является национальным стратегическим интересом Болгарии. Она будет продолжаться столько, сколько это потребуется.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает Euractiv.

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"Мир будет восстановлен только тогда, когда авторитарный режим Путина проиграет эту войну. Именно понимая это, Болгария присоединилась к общей политике Евросоюза по оказанию военной помощи Украине в соответствии с заявленными потребностями", — отметил Тагарев.

При этом он подчеркнул, что его страна не нарушает нормы обеспечения вооруженных сил вооружением и боеприпасами.

Министр обороны отметил, что в Украине проживает большая болгарская община и многие этнические болгары вступили в ряды Вооруженных сил Украины, некоторые из них погибли за свою Родину.

"Защищая себя, Украина защищает Европу от Кремля. Если Украина проиграет, будьте готовы по меньшей мере удвоить ресурсы, выделяемые Болгарией на оборону", — добавил он.

Россия подпитывает страх болгар перед войной

Тагарев также добавил, что присутствующий в болгарском обществе постоянный страх войны в значительной степени подпитывается российской дезинформацией и влияет на боеспособность армии.

"Это яркий пример того, что дезинформационная кампания парламентских партий снижает боеспособность страны", — сказал Тагарев.

По данным Министерства обороны Болгарии, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество заявок в военные академии упало на 35%, а количество курсантов – на 45%.

Ранее мы сообщали, что на Международном этнографическом кинофестивале ОКО, состоявшемся в Болгарии, собрали средства в помощь 88-му отдельному батальону морской пехоты. Военное соединение находится в городе Болград на Одесщине.

Напоминаем, что в Болгарии сторонники пророссийской ультранационалистической партии "Возраждане" ("Возрождение"), протестовавшие против политики прозападного правительства, потребовали прекратить помощь Украине. Акция завершилась драками с полицией.