Міністр оборони Болгарії розповів, чи продовжить країна підтримувати Україну
Підтримка України у її боротьбі проти російських загарбників є національним стратегічним інтересом Болгарії. Вона продовжуватиметься стільки, скільки це буде потрібно.
Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє Euractiv.
"Світ буде відновлений лише тоді, коли авторитарний режим Путіна програє цю війну. Саме розуміючи це, Болгарія приєдналася до спільної політики Євросоюзу щодо надання військової допомоги Україні відповідно до заявлених потреб", — зазначив Тагарєв.
При цьому він наголосив, що його країна не порушує норм забезпечення збройних сил озброєнням та боєприпасами
Міністр оборони відзначив, що в Україні проживає велика болгарська громада і багато етнічних болгар вступили до лав Збройних сил України, деякі з них загинули за свою Батьківщину.
"Захищаючи себе, Україна захищає Європу від Кремля. Якщо Україна програє, будьте готові щонайменше подвоїти ресурси, які виділяє Болгарія на оборону", — додав він.
Росія піджвилює страх болгар перед війною
Тагарєв також додав, що постійний страх війни, який присутній у болгарському суспільстві, значною мірою підживлюється російською дезінформацією і впливає на боєздатність армії.
"Це яскравий приклад того, що дезінформаційна кампанія парламентських партій знижує боєздатність країни", — сказав Тагарєв.
За даними Міністерства оборони Болгарії, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість заявок до військових академій впала на 35%, а кількість курсантів – на 45%.
Раніше ми повідомляли, що на Міжнародному етнографічному кінофестивалі ОКО, який відбувся в Болгарії, зібрали кошти на допомогу 88-му окремому батальйону морської піхоти. Військове з'єднання розташоване в місті Болград на Одещині.
Нагадуємо, що у Болгарії прихильники проросійської ультранаціоналістичної партії "Возраждане" ("Відродження"), які протестували проти політики прозахідного уряду, вимагали припинити допомогу Україні. Акція завершилася бійками з поліцією.
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