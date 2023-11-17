Міністр оборони Болгарії розповів, чи продовжить країна підтримувати Україну

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв. Фото: Radio Bulgaria

Підтримка України у її боротьбі проти російських загарбників є національним стратегічним інтересом Болгарії. Вона продовжуватиметься стільки, скільки це буде потрібно.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє Euractiv.

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"Світ буде відновлений лише тоді, коли авторитарний режим Путіна програє цю війну. Саме розуміючи це, Болгарія приєдналася до спільної політики Євросоюзу щодо надання військової допомоги Україні відповідно до заявлених потреб", — зазначив Тагарєв.

При цьому він наголосив, що його країна не порушує норм забезпечення збройних сил озброєнням та боєприпасами

Міністр оборони відзначив, що в Україні проживає велика болгарська громада і багато етнічних болгар вступили до лав Збройних сил України, деякі з них загинули за свою Батьківщину.

"Захищаючи себе, Україна захищає Європу від Кремля. Якщо Україна програє, будьте готові щонайменше подвоїти ресурси, які виділяє Болгарія на оборону", — додав він.

Росія піджвилює страх болгар перед війною

Тагарєв також додав, що постійний страх війни, який присутній у болгарському суспільстві, значною мірою підживлюється російською дезінформацією і впливає на боєздатність армії.

"Це яскравий приклад того, що дезінформаційна кампанія парламентських партій знижує боєздатність країни", — сказав Тагарєв.

За даними Міністерства оборони Болгарії, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість заявок до військових академій впала на 35%, а кількість курсантів – на 45%.

Раніше ми повідомляли, що на Міжнародному етнографічному кінофестивалі ОКО, який відбувся в Болгарії, зібрали кошти на допомогу 88-му окремому батальйону морської піхоти. Військове з'єднання розташоване в місті Болград на Одещині.

Нагадуємо, що у Болгарії прихильники проросійської ультранаціоналістичної партії "Возраждане" ("Відродження"), які протестували проти політики прозахідного уряду, вимагали припинити допомогу Україні. Акція завершилася бійками з поліцією.