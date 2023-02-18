Министр юстиции попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции

Министр Малюська попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции
В Украине только заработало приложение ChatGPT, как глава Минюста решил его проверить. Денис Малюська попросил искусственный интеллект написать законопроект о легализации проституции.
Об этом министр рассказал в своем Facebook.
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Подробности
Министр юстиции Денис Малюська написал, что решил протестовать чат-бот ChatGPT, который сегодня заработал в Украине. Однако глава ведомства решил сделать это своеобразным способом — он попросил искусственный интеллект написать законопроект о легализации проституции.
"Попросил ChatGPT написать законопроект. Написало за 30 секунд.
Подозреваю минюст ждут сокращения уже с понедельника", — написал он.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине официально стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях.
Как известно, чат-бот ChatGPT разработан американской компанией OpenAI. Ранее Украина была занесена в список стран, где эта программа была заблокирована.
К слову, ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только через два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.