Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Министр Малюська попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции arrow

Министр Малюська попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции

18 февраля 2023 15:13
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Министр юстиции попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции
Искусственный интеллект справился с этим за 30 секунд
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Украине только заработало приложение ChatGPT, как глава Минюста решил его проверить. Денис Малюська попросил искусственный интеллект написать законопроект о легализации проституции.

Об этом министр рассказал в своем Facebook.

Читайте также:

Подробности

Министр юстиции Денис Малюська написал, что решил протестовать чат-бот ChatGPT, который сегодня заработал в Украине. Однако глава ведомства решил сделать это своеобразным способом — он попросил искусственный интеллект написать законопроект о легализации проституции.

Нет описания фото.

"Попросил ChatGPT написать законопроект. Написало за 30 секунд.
Подозреваю минюст ждут сокращения уже с понедельника", — написал он.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине официально стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях.

Как известно, чат-бот ChatGPT разработан американской компанией OpenAI. Ранее Украина была занесена в список стран, где эта программа была заблокирована.

К слову, ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только через два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

15:57 Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей

15:53 Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату

15:47 Минкульт вместе с Джамалой анонсировали крупный проект о Крыме: что известно

15:37 В Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта

Новина з відео

15:33 Ночной "отстрел" окупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:27 Астрономы нашли новую галактику, она очень похожа на Млечный Путь

15:25 Борьба с тарифами: одессит подал в суд на городской исполком из-за тарифов на парковку

15:15 Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

14:56 Убийцу, который изнасиловал и до смерти забил 8-летнюю девочку, посадили на 260 лет

Новина з відео

15:33 Ночной "отстрел" окупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

Новина з відео

12:09 Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

Новина з відео

08:30 Цыганков впервые забивает и отдает голевую передачу в чемпионате Испании

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

Актуальное по теме

None 18 Февраль 15:57

Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей

None 18 Февраль 16:03

Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату

None 18 Февраль 15:47

Минкульт вместе с Джамалой анонсировали крупный проект о Крыме: что известно

None 18 Февраль 15:37

В Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB