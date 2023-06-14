"Миллион погибнет сразу": Лукашенко угрожает оппонентам ядерным ударом
Белорусский диктатор Александр Лукашенко похвастался, что ядерное оружие, которое Россия разместила на территории Беларуси, мощнее американских бомб 1945 года. Погибнуть в результате использования этого оружия может около миллиона человек.
Об этом он заявил в интервью российской телепропагандистке Ольге Скабеевой.
Миллион погибших
Комментируя размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси, тамошний самопровозглашенный президент Александр Лукашенко похвастался, что общая мощность получившего Беларусь ядерного заряда превышает мощность бомб, которые бросили на Хиросиму и Нагасаки.
"Миллион погибнет сразу", — заявил белорусский диктатор.
Детали взаимодействия с Путиным
Относительно того, что сам Лукашенко не сможет использовать это оружие по собственному желанию, он ответил, что скорость контакта с Путиным, который может приказать нанести ядерный удар, не проблема.
"В условиях, когда начнется война, мы постоянно будем на связи", — заверил белорусский узурпатор власти.
Напомним, Александр Лукашенко объяснил, зачем ему ядерное оружие на территории страны — чтобы никто не смог напасть на Беларусь.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что окончательно принято решение о размещении в начале июля тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь.