"Миллион погибнет сразу": Лукашенко угрожает оппонентам ядерным ударом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко похвастался, что ядерное оружие, которое Россия разместила на территории Беларуси, мощнее американских бомб 1945 года. Погибнуть в результате использования этого оружия может около миллиона человек.

Об этом он заявил в интервью российской телепропагандистке Ольге Скабеевой.

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Миллион погибших

Комментируя размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси, тамошний самопровозглашенный президент Александр Лукашенко похвастался, что общая мощность получившего Беларусь ядерного заряда превышает мощность бомб, которые бросили на Хиросиму и Нагасаки.

"Миллион погибнет сразу", — заявил белорусский диктатор.

Детали взаимодействия с Путиным

Относительно того, что сам Лукашенко не сможет использовать это оружие по собственному желанию, он ответил, что скорость контакта с Путиным, который может приказать нанести ядерный удар, не проблема.

"В условиях, когда начнется война, мы постоянно будем на связи", — заверил белорусский узурпатор власти.

Напомним, Александр Лукашенко объяснил, зачем ему ядерное оружие на территории страны — чтобы никто не смог напасть на Беларусь.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что окончательно принято решение о размещении в начале июля тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь.