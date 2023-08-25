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Мифы "руського міра" против реальности: Корнейчук в эфире Новини.LIVE

25 августа 2023 20:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мифы "руського міра" против реальности: Корнейчук в эфире Новини.LIVE
Политический эксперт Дмитрий Корнейчук. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал политический эксперт Дмитрий Корнейчук. Он рассказал про мифы "руського міра" против реальности.

Посмотреть эфир можно в 21:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

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В эксклюзивном интервью, вместе с ведущей Ланой Шевчук политический эксперт обсудил осознание Независимости и патриотизма в обществе. Также он расскажет о том, как эти взгляды влияют на коррупционные скандалы.

Напомним, что блогер из Бучи, который видел ужасы русских в его родном городе, переехал в РФ. Он утверждает, что хотел сделать это еще до полномасштабного вторжения.

Блогер утверждает, что он по национальности — русский. Уехать в РФ хотел еще до начала полномасштабного вторжения. Однако когда все началось, он боялся это делать и не хотел, чтоб ему досталось на орехи.

Следовательно, заплатив 6 тысяч долларов за "белый билет", он вместе с женой переехали в Краснодар. Там они продолжают прославлять "русский мир" даже вопреки тому, что были свидетелями ужасов, которые творили русские в их родном городе.

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