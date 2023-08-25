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Міфи "руського міра" проти реальності: Корнійчук в ефірі Новини.LIVE

25 серпня 2023 20:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міфи "руського міра" проти реальності: Корнійчук в ефірі Новини.LIVE
Політичний експерт Дмитро Корнійчук. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став політичний експерт Дмитро Корнійчук. Він розповів про міфи "руського світу" проти реальності.

Переглянути ефір можна о 21:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

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В ексклюзивному інтерв'ю разом із провідною Ланою Шевчук політичний експерт обговорив усвідомлення Незалежності та патріотизму в суспільстві. Також він розповість, як ці погляди впливають на корупційні скандали.

Нагадаємо, що блогер із Бучі, який бачив жахи росіян у його рідному місті, переїхав до РФ. Він стверджує, що хотів це зробити до повномасштабного вторгнення.

Блогер стверджує, що він за національністю – російська. Виїхати до РФ хотів ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак коли все почалося, він боявся це робити й не хотів, щоби йому дісталося на горіхи.

Отже, заплативши 6 тисяч доларів за "білий квиток", він разом із дружиною переїхали до Краснодара. Там вони продовжують прославляти "російський світ" навіть усупереч тому, що були свідками жахів, які творили росіяни у їхньому рідному місті.

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