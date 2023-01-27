Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния рф

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за заявление о возможности возвращения к международным соревнованиям спортсменов из россии и Беларуси. По словам главы государства, рф должна остановить агрессию и только тогда можно говорить о ее участии в контексте олимпийского движения.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

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"Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пробуют использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью. Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета. Неоднократно с ним говорил и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международных соревнованиях", — сказал Президент.

По его словам, Украина сделает все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, который просто неизбежен, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, "и тем более — в парижской Олимпиаде".

"Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен и сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом. Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел воочию, что нейтральности не существует", — добавил Зеленский.

С чего все началось

В декабре глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в Олимпиаде-2024 в Париже представителей всех стран, даже если эти государства находятся в войне. Глава МОК заявил, что олимпийское движение "должно быть объединяющей, а не разъединяющей силой".

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом отреагировать на агрессию со стороны россиян.