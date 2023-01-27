Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха за заяву про можливість повернення до міжнародних змагань спортсменів з росії та Білорусі. За словами голови держави, рф повинна зупинити агресію і лише тоді можна говорити про її участь у контексті олімпійського руху.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету. Неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання", — сказав Президент.

За його словами, Україна зробить все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях, "і тим більше – у паризькій Олімпіаді".

"Українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень і сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує", — додав Зеленський.

З чого все почалося

У грудні голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що президент Франції Еммануель Макрон виступає за участь в Олімпіаді-2024 в Парижі представників усіх країн, навіть якщо ці держави перебувають у війні. Голова МОК заявив, що олімпійський рух "має бути об'єднувальною, а не роз'єднувальною силою".

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха із закликом відреагувати на агресію з боку росіян.