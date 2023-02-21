Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку Украины

"Мы все объединены и смелы": Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку
Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за его слова поддержки, сказанные сегодня в Варшаве. Как известно, глава Белого дома находится с официальным визитом в Польше.
Об этом украинский гарант написал в своем Twitter.
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"Киев — сильный. Киев — горд. Он стоит уверенно и, что самое главное, он — свободен", — сказал президент Байден сегодня в Варшаве после исторического визита в Украину. Мы все объединены и смелы: Украина, США и вся наша коалиция победы", — отметил Зеленский.
Кроме того, Президент Украины поблагодарил лично Байдена и всю Америку за поддержку нашей страны.
"Благодарю президента Байдена и всю Америку за лидерство в консолидации мира в поддержку свободы и за жизненно важную помощь Украине. Вместе идем к общей победе и должны обеспечить ее уже в этом году!" — написал он.
Как известно, сегодня, 21 февраля, президент США Джо Байден находится с официальным визитом в Польше.
Накануне глава Белого дома посетил и Украину, продемонстрировав свою непреклонную поддержку.
В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.
Это первый визит американского лидера в Украину с начала полномасштабного вторжения россии.