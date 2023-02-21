Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку України

Зеленський та Байден у Маріїнському палаці

Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за його слова підтримки сказані сьогодні у Варшаві. Як відомо, глава Білого дому перебуває з офіційним візитом у Польщі.

Про це український гарант написав у своєму Twitter.

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"Київ — сильний. Київ — гордий. Він стоїть упевнено і, що найголовніше, він — вільний", — сказав президент Байден сьогодні у Варшаві після історичного візиту в Україну. Ми всі об’єднані та сміливі: Україна, США й уся наша коаліція перемоги", — зазначив Зеленський.

Окрім того, Президент України подякував особисто Байдену та усій Америці за підтримку нашої країни.

"Дякую президенту Байдену і всій Америці за лідерство в консолідації світу на підтримку свободи й за життєво важливу допомогу Україні. Разом ідемо до спільної перемоги й маємо забезпечити її вже цього року!" — написав він.

Як відомо, сьогодні, 21 лютого, президент США Джо Байден перебуває з офіційним візитом у Польщі.

Напередодні очільник Білого дому завітав і до України, продемонструвавши свою непохитну підтримку.

У Києві він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Варто зазначити, що це перший візит американського лідера в Україну з початку повномасштабного вторгнення росії.