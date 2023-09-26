Мы выполнили все рекомендаци ЕС и ожидаем переговоров, — Шмыгаль
Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне, необходимых для начала переговоров по вступлению в ЕС. Теперь дело только за европейскими партнерами.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Что было выполнено
По словам премьера, после утверждения программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина полностью завершит выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии.
За это время было сделано:
- старт Реформы Конституционного суда. Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией;
- перезагрузка Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей;
- усиление институциональной способности и независимости антикоррупционных органов. Один из последних примеров — это правительственный законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- избрание новых руководителей НАБУ и САП на открытых конкурсах. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции;
- наработка Кабмином нормативно-правовой базы по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF;
- выполнение Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона;
- старт работы законодательства о медиа и рекламе;
- а также во исполнение нового закона о национальных меньшинствах разработаны необходимые подзаконные акты.
Также была принята государственная целевая программа "Единство в разнообразии". Ее цель — создание условий для реализации прав и возможностей нацменьшинств и коренных народов. К тому же правительство провело так называемый селф-скрининг. Были проанализированы 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины.
"Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС", — добавил Шмыгаль.
Напомним, что недавно стало известно, насколько выросли зарплаты в Кабинете министров Украины. Также политик рассказал, что в ближайшее время изменится для пенсионеров.