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Мы выполнили все рекомендаци ЕС и ожидаем переговоров, — Шмыгаль

26 сентября 2023 20:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мы выполнили все рекомендаци ЕС и ожидаем переговоров, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании. Фото: Кабинет министров Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне, необходимых для начала переговоров по вступлению в ЕС. Теперь дело только за европейскими партнерами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что было выполнено


По словам премьера, после утверждения программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина полностью завершит выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии.

За это время было сделано:

  • старт Реформы Конституционного суда. Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией;
  • перезагрузка Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей;
  • усиление институциональной способности и независимости антикоррупционных органов. Один из последних примеров это правительственный законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
  • избрание новых руководителей НАБУ и САП на открытых конкурсах. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции;
  • наработка Кабмином нормативно-правовой базы по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF;
  • выполнение Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона;
  • старт работы законодательства о медиа и рекламе;
  • а также во исполнение нового закона о национальных меньшинствах разработаны необходимые подзаконные акты.

Также была принята государственная целевая программа "Единство в разнообразии". Ее цель создание условий для реализации прав и возможностей нацменьшинств и коренных народов. К тому же правительство провело так называемый селф-скрининг. Были проанализированы 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины.

"Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС", — добавил Шмыгаль.

Напомним, что недавно стало известно, насколько выросли зарплаты в Кабинете министров Украины. Также политик рассказал, что в ближайшее время изменится для пенсионеров.

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