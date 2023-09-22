Мы вместе: Байден обнародовал красочное видео после встречи с Зеленским

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом.

Переговоры прошли в Белом доме в узком и расширенном составе. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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В США Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за плодотворный диалог и мощную поддержку всех украинцев.

Американский презиент Джо Байден после встречи с Зеленским опубликовал красноречивое видео с подписью: "Две страны. Один четкий, жесткий и непоколебимый сигнал: мы вместе"

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о своих впечатлениях от визита в США.

На вопрос нашей корреспондентки "Что везете в Украину?" загадочно ответил двумя словами: "Везем. Много".