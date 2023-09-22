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Мы вместе: Байден обнародовал красочное видео после встречи с Зеленским

22 сентября 2023 03:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мы вместе: Байден обнародовал красочное видео после встречи с Зеленским
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом.

Переговоры прошли в Белом доме в узком и расширенном составе. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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В США Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за плодотворный диалог и мощную поддержку всех украинцев.

Американский презиент Джо Байден после встречи с Зеленским опубликовал красноречивое видео с подписью: "Две страны. Один четкий, жесткий и непоколебимый сигнал: мы вместе"

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о своих впечатлениях от визита в США.

На вопрос нашей корреспондентки "Что везете в Украину?" загадочно ответил двумя словами: "Везем. Много".

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