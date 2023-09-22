Ми разом: Байден оприлюднив промовисте відео після зустрічі із Зеленським

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: Офіс Президента України

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом.

Переговори відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі. Про це повідомляє Офіс Президента України.

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У США Володимир Зеленський подякував американському лідеру за плідний діалог і потужну підтримку всіх українців.

Американський презиент Джо Байден після зустрічі з Зеленським опублікував промовисте відео з підписом: "Дві країни. Один чіткий, твердий і непохитний сигнал: ми разом"

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук про свої враження від візиту до США.

На питання нашої кореспондентки "Що везете в Україну?" загадково відповів двома словами: "Веземо. Багато".