Ми разом: Байден оприлюднив промовисте відео після зустрічі із Зеленським
У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом.
Переговори відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі. Про це повідомляє Офіс Президента України.
Візит Президента України до США
У США Володимир Зеленський подякував американському лідеру за плідний діалог і потужну підтримку всіх українців.
Американський презиент Джо Байден після зустрічі з Зеленським опублікував промовисте відео з підписом: "Дві країни. Один чіткий, твердий і непохитний сигнал: ми разом"
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів в ексклюзивному коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук про свої враження від візиту до США.
На питання нашої кореспондентки "Що везете в Україну?" загадково відповів двома словами: "Веземо. Багато".