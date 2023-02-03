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"Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС

3 февраля 2023 16:37
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украина не хочет терять ни одного дня по пути в Евросоюз, заявил Владимир Зеленский
В Киеве прошел саммит Украина-Евросоюз, где обсуждали перспективы евроинтеграции Украины
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами Евросоюза, прибывшими в Киев на саммит Украина-ЕС. Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет терять ни одного дня на пути евроинтеграции.

Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

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В Киев на саммит Украина-ЕС прибыли руководители Европейского Союза.

Это, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Они встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в официальной резиденции главы Украинского государства, Мариинском дворце.

Что сказал Зеленский

Президент назвал сегодняшний саммит весомым символом того, что Украина справится со всеми препятствиями на пути своей европейской интеграции и укрепления партнерства с объединенной Европой.

"Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", — заверил Владимир Зеленский.

Что сказали еврочиновники

Глава Евросовета Шарль Мишель заверил украинцев в единстве Европы по поддержке нашей страны.

Также он подчеркнул, что будущее Украины внутри Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что прогресс Украины по семи евроинтеграционным пунктам даже более впечатляющий, чем можно было ожидать.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу уже прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Ключевая тема саммита – готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", — заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Офисе Президента Украины накануне сообщили, что во время саммита Украина-ЕС также будут обсуждаться политические вопросы, среди которых — "формула мира", а также военное сотрудничество.

"Но безусловно, что экономика, зона свободной торговли, Соглашение об ассоциации также будут подробно рассмотрены", — сказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

Фото: пресс-служба Президента Украины

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