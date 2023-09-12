"Мы не колонизаторы": Путин прокомментировал ввод войск СССР в Чехословакию и оконфузился
Президент России Владимир Путин заявил, что СССР совершил ошибку, когда ввел войска в Будапешт в 1956 году и в Прагу в 1968 году. При этом он уточнил, что в Россию давно пришли к выводу, что такой курс в политике Советского Союза приводил к обострению взаимоотношений.
Об этом Путин сообщил на экономическом форуме во Владивостоке.
Путин признал ошибку ССР
"Это была ошибка. Неправильно делать во внешней политике что-то, что вредит интересам других народов", — сказал диктатор.
После вопроса о восприятии СССР как колониальной державы в Восточной Европе, Путин заявил, что россияне никогда не выступали в роли колонизаторов.
"Все наши отношения основывались на принципе равенства и стремлении оказать помощь и поддержку", — добавил он.
Напомним, что во время выступления во Владивостоке на экономическом форуме российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Британия якобы послала "украинских диверсантов" для повреждения российской АЭС.