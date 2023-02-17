Зеленський виступив на Мюнхенській конференції 2023 року

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській безпековій конференції. У заході візьмуть участь десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів, зокрема президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц та британський прем'єр Сунак.

Про це повідомляє Суспільне.

Виступ Зеленського

У своєму виступі Зеленський порівняв Україну та Росії з легендою про Давида і Голіафа та подякував усім партнерам, які надають Україні зброю та фінансову підтримку, порівнявши це з пращею Давида.

"Тепер ми всі, цілий вільний світ немає альтернативи, окрім перемоги на Голіафом, який прийшов знищити наші життя. Бути Давидом означає боротися. дає пращу українському Давиду, завдяки якому російський Голіаф уже почав втрачати рівновагу.Ми бачили минулого року, що він впаде цього року однозначно.Ми можемо досягти цього разом, як це зробив Давид.Ми можемо забезпечити, щоб альтернативи нашій перемозі не було, але й не має бути альтернативи нашій рішучості... у всіх частинах світу, де цінують свободу більше, ніж розчулення тирана", — сказав Зеленський.

Водночас український лідер сказав, що путін прийшов на українські землі та поставив питання він чи ми.

"Минулого року, коли я виступав тут, я шукав цю спільну рішучість. Україна відкрито говорила світові, ми боротимемося за нас, якщо Росія почне повномасштабну війну. Я хотів чути від світу "Україно, ми будемо з тобою". На жаль, я почув це тільки після того, як російські ракети вдарили по нашій землі, як російські танки перейшли наші кордони, після того, як Путін перейшов і знищив усі альтернативи, поставивши питання: ми чи він", — додав Зеленський у зверненні.

Також Зеленський розповів про ризик настання з боку Білорусі. З його слів, високого ризику немає, білоруси не хочуть воювати проти України.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що росія вже розпочала свій новий наступ на Україну.

Крім того, Президент виключив можливість відмовитися від територій України в рамках можливої мирної угоди з Росією. Поступки землі означатимуть, що росія може продовжувати повертатися з новими нападами.