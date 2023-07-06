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"Мы будем реагировать адекватно": глава МИД Польши прокомментировал угрозу подрыва ЗАЭС

6 июля 2023 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Мы будем реагировать адекватно": глава МИД Польши прокомментировал угрозу подрыва ЗАЭС
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Фото: BBC Newsnight
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал угрозу подрыва российскими  оккупантами Запорожской атомной электростанции. Он сообщил, что его страна будет реагировать адекватно.

Об этом Збигнев Рау сказал в интервью BBC Newsnight, передает Rp.pl.

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Глава МИД Польши отметил, что если Россия нанесет удар по атомной электростанции в Запорожье, его страна отреагирует адекватно.

"Это будет абсолютно, совершенно новая ситуация. Поэтому мы будем реагировать адекватно", — отметил Рау.

По его словам, использование такого оружия или подобный шантаж создаст новую ситуацию в Украине, а также отразится на значительной части территории НАТО.

"Поэтому это потребует соответствующей реакции. И не ждите, что я вам скажу, какой именно будет эта реакция", — добавил Рау.

Напомним, Украина совершила ряд публичных и непубличных действий, чтобы снизить напряжение в ситуации с Запорожской АЭС. Сейчас опасность техногенной катастрофы на ЗАЭС начала спадать.

Также мы писали, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дальнейшая оккупация российскими войсками Запорожской АЭС опасна. На территории ЗАЭС не должно происходить никаких боевых действий.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

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