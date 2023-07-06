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"Ми будемо реагувати адекватно": глава МЗС Польщі прокоментував загрозу підриву ЗАЕС

6 липня 2023 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Ми будемо реагувати адекватно": глава МЗС Польщі прокоментував загрозу підриву ЗАЕС
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Фото: BBC Newsnight
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прокоментував загрозу підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції. Він повідомив, що його країна реагуватиме адекватно.

Про це Збігнєв Рау сказав в інтерв'ю BBC Newsnight, передає Rp.pl.

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Глава МЗС Польщі зазначив, що якщо Росія завдасть удару по атомній електростанції в Запоріжжі, то його країна відреагує адекватно. 

"Це буде абсолютно, абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", — зазначив Рау.

За його словами, використання такої зброї або подібний шантаж створить нову ситуацію в Україні, а також вплине на значну частину території НАТО.

"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця реакція", — додав Рау.

Нагадаємо, Україна здійснила низку публічних і непублічних дій, аби знизити напругу у ситуації із Запорізькою АЕС. Зараз небезпека техногенної катастрофи на ЗАЕС почала спадати.

Також ми писали, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що подальша окупація російськими військами Запорізької АЕС є небезпечною. На території ЗАЕС не має відбуватися жодних бойових дій.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

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