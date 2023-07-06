"Ми будемо реагувати адекватно": глава МЗС Польщі прокоментував загрозу підриву ЗАЕС

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Фото: BBC Newsnight

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прокоментував загрозу підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції. Він повідомив, що його країна реагуватиме адекватно.

Про це Збігнєв Рау сказав в інтерв'ю BBC Newsnight, передає Rp.pl.

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Глава МЗС Польщі зазначив, що якщо Росія завдасть удару по атомній електростанції в Запоріжжі, то його країна відреагує адекватно.

"Це буде абсолютно, абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", — зазначив Рау.

За його словами, використання такої зброї або подібний шантаж створить нову ситуацію в Україні, а також вплине на значну частину території НАТО.

"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця реакція", — додав Рау.

Нагадаємо, Україна здійснила низку публічних і непублічних дій, аби знизити напругу у ситуації із Запорізькою АЕС. Зараз небезпека техногенної катастрофи на ЗАЕС почала спадати.

Також ми писали, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що подальша окупація російськими військами Запорізької АЕС є небезпечною. На території ЗАЕС не має відбуватися жодних бойових дій.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.