Закрытие Метро и Ашан – будет или нет – Гетманцев

Гетманцев рассказал о судьбе бизнеса, который спонсирует войну

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло несколько международных компаний в список спонсоров терроризма из-за того, что они не вышли из рынка российской федерации. В частности, это международные компании Metro и Auchan.

Почему Украина не будет выгонять их с нашего рынка, эксклюзивно для Новини.LIVE объяснил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Чтобы они вышли из нашего рынка много ума на самом деле не нужно. Можно просто запретить или обложить их дополнительным налогом и в этом случае, наверное, они покинут наш рынок. Но вопрос сложнее, потому что мы в этом потеряем гораздо больше, чем эти компании и точно, чем российская федерация" , — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что эти компании работают не только в Украине и россии, а во всем мире. Нардеп был автором законопроекта, предлагавшего наложить на подобные компании дополнительный налог. Но после длительных дискуссий в Раде пришли к выводу, что это не выгодно Украине.

"Некоторые всемирно известные компании будут вынуждены уйти из Украины и мы потеряем налоги, рабочие места, часть экономики. В тот момент когда мы считаем каждую копейку, для нас это достаточно болезненно будет. К сожалению, но определенные бизнес интересы одерживают верх над моральными ценностями. Это очевидно" , — добавил нардеп.

Он отметил, что Украина в этом вопросе действует исходя из верховенства права.

Напомним, французская корпорация "Ашан" пополнила список Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) международных спонсоров войны. Ее "дочка" так и не ушла с российского рынка.