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В сети распространяется видео, на котором "военные" требуют закрыть Раду: что с ним не так

11 марта 2023 09:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верховная Рада
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В социальных сетях распространяется видео, где люди в военной форме требуют от президента Зеленского закрыть Верховную Раду. Однако, эксперты Центра стратегических коммуникаций обратили внимание на то, что распространение подобного контента имеет признаки враждебной информационно-психологической операции, которая может спровоцировать раскол общества по линии "народ-власть" и стать причиной внутренней раздора.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

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Специалисты отметили, что "плохие депутаты" могут стать удачным объектом для хейт-атак, однако, многие депутаты в данный момент находятся на передовой или оказывают активную помощь Силам обороны.

В случае роспуска Верховной Рады полностью заблокируется принятие необходимых законов, ведь во время военного положения выборы не проводятся. Украина также не сможет эффективно сопротивляться захватчикам без рабочего парламента, ведь ежедневные политические решения в компетенции именно народных депутатов.

 Парламент является представительным органом и источником легитимности в отношениях Украины с международными партнерами.

Таким образом, распространение провокационных видео, направленных на разжигание ненависти и подрыв доверия к Верховной Раде, является опасной для национальной безопасности и стабильности Украины.

Напомним, что пророссийская пропаганда в Соединенных Штатах Америки не оказала такого влияния, на которых надеялись организаторы процесса. Но американское общество должно бдить и разоблачать эти фейки.

Также сообщалось, что россия не прекращает ни на мгновение вести дезинформационную политику против Украины и распространять фейки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россия сейчас ведет два направления такой работы.

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