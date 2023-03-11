Мережею шириться відео, на якому "військові" вимагають закрити Раду: що з ним не так

Верховна Рада

У соціальних мережах розповсюджується відео, де люди у військовій формі вимагають від президента Зеленського закрити Верховну Раду. Проте експерти Центру стратегічних комунікацій звернули увагу на те, що поширення такого контенту має ознаки ворожої інформаційно-психологічної операції, яка може спровокувати розкол суспільства по лінії "народ-влада" та стати причиною внутрішнього розбрату.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

"Закриття" Верховної Ради та наслідки

Фахівці зазначили, що "погані депутати" можуть стати вдалим об'єктом для хейт-атак, проте багато депутатів наразі перебувають на передовій або надають активну допомогу Силам оборони.

У разі розпуску Верховної Ради повністю заблокується ухвалення необхідних законів, адже під час воєнного стану вибори не проводяться. Україна також не зможе ефективно чинити опір загарбникам без робочого парламенту, адже щоденні політичні рішення у компетенції саме народних депутатів.

Парламент є представницьким органом та джерелом легітимності у відносинах України з міжнародними партнерами.

Таким чином, поширення провокаційних відео, спрямованих на розпалювання ненависті та підрив довіри до Верховної Ради, є небезпечним для національної безпеки та стабільності України.

Нагадаємо, що проросійська пропаганда у Сполучених Штатах Америки не мала такого впливу, на яких сподівалися організатори процесу. Але американське суспільство має пильнувати і викривати ці фейки.

Також повідомлялося, що росія не припиняє ні на мить вести дезінформаційну політику проти України та поширювати фейки. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росія зараз веде два напрями такої роботи.