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Мэра Сум отстранили от должности

9 октября 2023 18:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мэра Сум отстранили от должности
Мэр города Сумы Александр Лысенко. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 9 октября, мэра города Сумы отстранили от должности на 2 месяца. Его разоблачили по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщает САП.

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Мэра Сум отстранили от должности

Сообщается, что следователи разоблачили Александра Лысенко на получении взятки в размере более 2 миллионов гривен. Городского голову отстранили от занимаемой должности на 2 месяца.

"9 октября 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 3 октября 2023 года мэру города и директору Департамента инфраструктуры Сумской области сообщили о подозрении.

Дело мэра города Сумы

Детали дела

Напомним, следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки. Их задержали за получение взятки в размере 2,13 млн гривен.

Также мы писали, что мэру города Сумы Александру Лысенко, получившему взятку на сумму более 2 миллионов гривен, сообщили о подозрении. Также подозрение получил и его сообщник — директор Департамента инфраструктуры города.

Добавим, в понедельник, 9 октября, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в Высший антикоррупционный суд заявление об отстранении мэра города Сумы от его обязанностей.

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