Мер міста Суми Олександр Лисенко. Фото: УНІАН

У понеділок, 9 жовтня, мера міста Суми відсторонили від посади на 2 місяці. Його викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє САП.

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Мера Сум відсторонили від посади

Повідомляється, що слідчі викрили Олександра Лисенка на отриманні хабаря у розмірі понад 2 мільйони гривень. Міського голову відсторонили від займаної посади на 2 місяці.

"9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 3 жовтня 2023 року меру міста та директору Департаменту інфраструктури Сумської області повідомили про підозру.

Деталі справи

Нагадаємо, слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2130 тисяч гривень.

Також ми писали, що меру міста Суми Олександру Лисенку, який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і його спільник — директор Департаменту інфраструктури міста.

Додамо, у понеділок, 9 жовтня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до Вищого антикорупційного суду заяву про усунення мера міста Суми від його обов'язків.