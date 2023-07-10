Мэра Ровно отстранили от должности на год: в чем причина

Мэр Ровно Александр Третяк. Фото: facebook/tretyak.rivne

Мэра Ровно Александра Третяка признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения. Суд первой инстанции также отстранил его от должности на год.

Об этом сообщило "Суспільне".

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Он должен заплатить штраф — 6 800 гривен и уйти со своей должности на год. Такое решение мэр имеет право обжаловать.

Реакция Александра Третяка

В свою очередь Александр Третяк уже отреагировал на решение суда. По его словам, этот судебный процесс является "издевательством над правосудием".

"Не признаю вины никоим образом и убежден, что действовал в рамках действующего законодательства. Кроме того, считаю, что постановление Ровенского городского суда Ровенской области от 10.07.2023 г. по делу №569/2600/23 принято с грубым нарушением процессуального законодательства", — подчеркнул он.

Также Третяк добавил, что судья Петр Денисюк провел заседание без присутствия мэра, несмотря на уважительные причины его отложения, чем сам нарушил закон.

"В настоящее время нахожусь в Германии в рабочей поездке в городах Эссен и Берлин для подписания соглашений о дальнейшем сотрудничестве, а также передачи очередной помощи Ровно. В частности, договорились о передаче троллейбусов для Ровно и другой спецтехники", — объяснил городской голова.

По его словам, он будет апеллировать это решение и отстаивать свою правоту.

"К сожалению, вынужден констатировать, что давление на местное самоуправление продолжается. А несмотря на войну, мы вынуждены жить в еще одной реальности настоящего: для судьи Денисюка законы не писаны. Почему-то он считает, что на него не распространяются требования Конституции Украины, Кодекса Украины об административных условиях правонарушения", — отметил Третяк.

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Какие обвинения суда против Третяка

Ранее в НАПК составили три протокола на городского голову Ровно из-за конфликта интересов, а именно:

возвращение себе премий;

голосование за назначение управляющим делами исполкома;

назначение ему премий и надбавок.

Однако первые два протокола были закрыты из-за отсутствия состава нарушения и сроков давности.

Незакрытое дело касается начисления премий и доплат управляющим делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время выборов решила внести в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. В НАПК говорят, что это конфликт интересов. Однако мэр это отрицает.

Что на это сказал Третяк

"Сейчас закон пытаются извратить, чтобы сказать, что она сделала пожертвование 3 года назад в надежде, что если я выиграю выборы, то она сможет получить работу, а впоследствии и премию за добросовестный труд. Мы выиграли выборы вопреки грязным деньгам наших оппонентов и мнение о том, что кто-то ожидал от нас победы 3 года назад в надежде получить в будущем надбавку за стаж работы — нонсенс. Более того, Национальное агентство по предотвращению коррупции уже дало разъяснение в 2021 году, что пожертвования не являются доходом для выборных должностных лиц. Поэтому само дело является издевательством над законом и противоречит здравому смыслу", — объяснил он.

По его словам, такой судебный процесс — попытка уничтожить местное самоуправление в Украине.

"Этот абсурдный судебный процесс является атакой на меня, связанной с местными политическими амбициями и административным давлением... Коррумпированные силы пытаются сделать все возможное, чтобы лишить общества возможности управлять на своей территории в пределах своих компетенций", — заверил Третяк.

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Напомним, председатель областного совета Тернопольской области Михаил Головко не явился в Высший антикоррупционный суд. Там должно было рассматриваться ходатайство о его отстранении от должности.