Мера Рівного усунули з посади на рік: в чому причина

Мер Рівного Олександр Третяк. Фото: facebook/tretyak.rivne

Мера Рівного Олександра Третяка визнали винним у скоєнні корупційного адмінправопорушення. Суд першої інстанції також усунув його з посади на рік.

Про це повідомило "Суспільне".

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Зазначається, що він повинен заплатити штраф — 6 800 гривень та піти зі своєї посади на рік. Таке рішення міський голова має право оскаржити.

Реакція Олександра Третяка

Своєю чергою Олександр Третяк вже відреагував на рішення суду. За його словами, цей судовий процес є "знущанням над правосуддям".

"Не визнаю провини жодним чином та переконаний, що діяв у межах чинного законодавства. Окрім того, вважаю, що постанова Рівненського міського суду Рівненської області від 10.07.2023 р. у справі №569/2600/23 ухвалена із грубим порушенням процесуального законодавства", — наголосив він.

Також Третяк додав, що суддя Петро Денисюк провів засідання без присутності мера, не дивлячись на поважні причини для його відкладенння, чим сам порушив закон.

"Наразі перебуваю у Німеччині у робочій поїздці у містах Ессен та Берлін задля підписання угод про подальшу співпрацю, а також передачі чергової допомоги Рівному. Зокрема домовились про передачу тролейбусів для Рівного та іншої спецтехніки", — пояснив міський голова.

За його словами, він буде апелювати це рішення та відстоювати свою правоту.

"На жаль, вимушений констатувати, що тиск на місцеве самоврядування продовжується. А попри війну ми вимушені жити в іще одній реальності сьогодення: для судді Денисюка закони не писані. Чомусь він вважає, що на нього не поширюються вимоги Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення", — зауважив Третяк.

Скриншот допису

Які звинувачення суду проти Третяка

Раніше у НАЗК склали три протоколи на міського голову Рівного через конфлікт інтересів, а саме:

повернення собі премій;

голосування за призначення керуючою справами виконкому;

призначення їй премій і надбавок.

Проте перші два протоколи були закриті через відсутність складу порушення та за строками давності.

Справа, яка незакрита, стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборів вирішила внести до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. У НАЗК кажуть, що це конфлікт інтересів. Проте мер це заперечує.

Що на це сказав Третяк

"Зараз закон намагаються перекрутити, щоби сказати, що вона зробила пожертву 3 роки тому в надії, що якщо я виграю вибори, то вона зможе отримати роботу, а згодом і премію за сумлінну працю. Ми виграли вибори всупереч брудним грошам наших опонентів і думка про те, що хтось очікував від нас перемоги 3 роки тому в надії отримати в майбутньому надбавку за стаж роботи — це нонсенс. Понад те, Національне агентство з питань запобігання корупції вже дало роз'яснення у 2021 році, що пожертви не є доходом для виборних посадових осіб. Тому сама справа є знущанням із закону і суперечить здоровому глузду", — пояснив він.

За його словами, такий судовий процес є спробою знищити місцеве самоврядування в Україні.

"Цей абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском...Корумповані сили намагаються зробити все можливе, щоб позбавити громади можливості управляти на своїй території в межах своїх компетенцій", — запевнив Третяк.

Скриншот допису

Продовження допису

Нагадаємо, голова обласної ради Тернопільської області Михайло Головко не з'явився до Вищого антикорупційного суду. Там повинно було розглядатися клопотання щодо його відсторонення від посади.