Мэр Мариуполя рассказал, о чем говорил с Зеленским за неделю до войны
Во время визита Владимира Зеленского в Мариуполь за неделю до начала большой войны о вторжении и эвакуации населения речь не шла. Президент общался с мэром по развитию города и инвестициям.
Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью "Радио Свобода".
О чем Бойченко не спросил Зеленского
Отвечая на вопрос о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариуполе 16 февраля 2022 года, городской голова захваченного ныне россиянами города признал, что разговоров о грядущей войне не было.
"Не было на это оснований с точки зрения моего видения и той информации, которой я владел", — так объяснил отсутствие военной тематики в разговоре с главой государства мэр прифронтового Мариуполя.
Также не обсуждалась тема возможной эвакуации горожан.
О чем Бойченко говорил с Зеленским
Мэр Мариуполя рассказал о деталях того разговора.
"Были вопросы исключительно о развитии, которое мы сделали после того, когда в 2019 году президент Зеленский приезжал в Мариуполь", — подчеркнул Бойченко.
По его словам, Зеленский интересовался, как реализуются инвестиции, привлеченные в 2019 году на инвестиционном форуме, который проходил именно в Мариуполе.
Напомним, Бойченко в этом же интервью заявлял, что местные власти Мариуполя не предупреждали о предстоящей войне. А готовиться к ней нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.