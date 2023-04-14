​​Мэр Мариуполя рассказал, о чем говорил с Зеленским за неделю до войны

Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе 16 февраля 2022 года. Фото: пресс-служба главы государства

Во время визита Владимира Зеленского в Мариуполь за неделю до начала большой войны о вторжении и эвакуации населения речь не шла. Президент общался с мэром по развитию города и инвестициям.

Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью "Радио Свобода".

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О чем Бойченко не спросил Зеленского

Отвечая на вопрос о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариуполе 16 февраля 2022 года, городской голова захваченного ныне россиянами города признал, что разговоров о грядущей войне не было.

"Не было на это оснований с точки зрения моего видения и той информации, которой я владел", — так объяснил отсутствие военной тематики в разговоре с главой государства мэр прифронтового Мариуполя.

Также не обсуждалась тема возможной эвакуации горожан.

О чем Бойченко говорил с Зеленским

Мэр Мариуполя рассказал о деталях того разговора.

"Были вопросы исключительно о развитии, которое мы сделали после того, когда в 2019 году президент Зеленский приезжал в Мариуполь", — подчеркнул Бойченко.

По его словам, Зеленский интересовался, как реализуются инвестиции, привлеченные в 2019 году на инвестиционном форуме, который проходил именно в Мариуполе.

Напомним, Бойченко в этом же интервью заявлял, что местные власти Мариуполя не предупреждали о предстоящей войне. А готовиться к ней нужно было все 30 лет независимости и на уровне государства.