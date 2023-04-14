Мер Маріуполя розповів, про що говорив із Зеленським за тиждень до війни

Президент України Володимир Зеленський у Маріуполі 16 лютого 2022 року. Фото: пресслужба глави держави

Під час візиту Володимира Зеленського до Маріуполя за тиждень до початку великої війни про вторгнення і евакуацію населення не йшлося. Президент спілкувався з міським головою щодо розвитку міста та інвестицій.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

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Відповідаючи на питання про зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Маріуполі 16 лютого 2022 року, міський голова захопленого нині росіянами міста визнав, що розмов про майбутню війну не було.

"Не було на це підстав з точки зору мого бачення і тієї інформації, якою я володів", — так пояснив відсутність військової тематики у розмові з главою держави мер прифронтового того Маріуполя.

Також не обговорювалася тема можливої евакуації містян.

Про що Бойченко говорив із Зеленським

Міський голова Маріуполя розповів про деталі тієї розмови.

"Були питання виключно про розвиток, що ми зробили після того, коли в 2019 році президент Зеленський приїжджав до Маріуполя", — наголосив Бойченко.

За його словами, Зеленський цікавився, як реалізуються інвестиції, які були залучені в 2019 році на інвестиційному форумі, що проходив саме у Маріуполі.

Нагадаємо, Бойченко у цьому ж інтерв’ю заявляв, що місцеву владу Маріуполя не попереджали про майбутню війну. А готуватися до неї треба було усі 30 років незалежності і на рівні держави.