Мельник попросил у Германии больше танков Leopard 2

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: Facebook UkrBotschaftBerlin

Германия может увеличить количество танков Leopard 2 для Украины втрое без угрозы собственной безопасности. Каждый такой танк в условиях контрнаступления ВСУ на вес золота.

Об этом сообщает немецкое издание ntv.

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Заявления Мельника

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил в интервью Tagesspiegel, что Вооруженным силам нужно больше военной техники.

По его словам, украинской армии крайне необходимо гораздо больше западной боевой техники. Речь идет, в частности, о:

танках;

боевых машинах пехоты;

другой бронетехнике.

Дипломат подчеркнул, что каждый танк Leopard 2 сейчас, в условиях украинского контрнаступления, есть на вес золота.

То количество, которое Германия передала Украине (18 танков), можно увеличить втрое без угрозы самой немецкой армии.

Кроме того, экс-посол Украины в Берлине попросил у немецких властей 60 боевых машин пехоты Marder.

Реакция германских политиков

Представитель главной оппозиционной силы, Христианско-демократического союза, Родерих Кизеветтер поддержал заявление Андрея Мельника.

По словам Кизеветтера, немецкие партнеры немедленно должны заменить всю уничтоженную технику, включая боевые танки Leopard и бронетранспортеры, а также доставить дополнительные материалы.

Представитель коалиционной партии "Свободные демократы" Маркус Фабер также поддержал призыв украинского дипломата. Он подчеркнул, что такая помощь необходима для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна передаст ВСУ еще четыре танка Leopard 2.