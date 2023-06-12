Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Мельник попросил у Германии больше танков Leopard 2 arrow

Мельник попросил у Германии больше танков Leopard 2

12 июня 2023 10:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Мельник попросил у Германии больше танков Leopard 2
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: Facebook UkrBotschaftBerlin
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Германия может увеличить количество танков Leopard 2 для Украины втрое без угрозы собственной безопасности. Каждый такой танк в условиях контрнаступления ВСУ на вес золота.

Об этом сообщает немецкое издание ntv.

Читайте также:

Заявления Мельника

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил в интервью Tagesspiegel, что Вооруженным силам нужно больше военной техники.

По его словам, украинской армии крайне необходимо гораздо больше западной боевой техники. Речь идет, в частности, о:

  • танках;
  • боевых машинах пехоты;
  • другой бронетехнике.

Дипломат подчеркнул, что каждый танк Leopard 2 сейчас, в условиях украинского контрнаступления, есть на вес золота.

То количество, которое Германия передала Украине (18 танков), можно увеличить втрое без угрозы самой немецкой армии.

Кроме того, экс-посол Украины в Берлине попросил у немецких властей 60 боевых машин пехоты Marder.

Реакция германских политиков

Представитель главной оппозиционной силы, Христианско-демократического союза, Родерих Кизеветтер поддержал заявление Андрея Мельника.

По словам Кизеветтера, немецкие партнеры немедленно должны заменить всю уничтоженную технику, включая боевые танки Leopard и бронетранспортеры, а также доставить дополнительные материалы.

Представитель коалиционной партии "Свободные демократы" Маркус Фабер также поддержал призыв украинского дипломата. Он подчеркнул, что такая помощь необходима для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна передаст ВСУ еще четыре танка Leopard 2.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас