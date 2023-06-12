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Мельник попросив у Німеччини більше танків Leopard 2

12 червня 2023 10:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мельник попросив у Німеччини більше танків Leopard 2
Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник. Фото: Facebook UkrBotschaftBerlin
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Німеччина може збільшити кількість танків Leopard 2 для України утричі без загрози власній безпеці. Кожен такий танк в умовах контрнаступу ЗСУ є на вагу золота.

Про це повідомляє німецьке видання ntv.

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Заяви Мельника

Заступник міністра закордонних справ України, колишній посол в Німеччині Андрій Мельник заявив у інтерв’ю Tagesspiegel, що Збройним силами треба більше військової техніки.

За його словами, українській армії вкрай необхідно значно більше західної бойової техніки. Йдеться, зокрема, про:

  • танки;
  • бойові машини піхоти;
  • іншу бронетехніку.

Дипломат наголосив, що кожен танк Leopard 2 зараз, в умовах українського контрнаступу, є на вагу золота.

Ту кількість, яку Німеччина передала Україні (18 танків), можна збільшити утричі без загрози для самої німецької армії.

Крім того, експосол України в Берліні попросив у німецької влади 60 бойових машин піхоти Marder.

Реакція німецьких політиків

Представник головної опозиційної сили, Християнсько-демократичного союзу, Родеріх Кізеветтер підтримав заяву Андрія Мельника.

За словами Кізеветтера, німецькі партнери мають негайно замінити всю знищену техніку, включаючи бойові танки Leopard і бронетранспортери, а також доставити додаткові матеріали.

Представник коаліційної партії "Вільні демократи" Маркус Фабер також підтримав заклик українського дипломата. Він наголосив, що така допомога потрібна для підтримки контрнаступу Збройних сил України.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна передасть ЗСУ ще чотири танки Leopard 2. 

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