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Медведев заявил, что война продлится десятилетиями

26 мая 2023 09:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Медведев заявил, что война продлится десятилетиями
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война в Украине может длиться долго, "скорее всего десятилетиями". Также война может перерасти в процесс длительных боев, чередующихся с перемирием.

Об этом сообщает Sky News.

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Что сказал Медведев

Сегодня, 26 мая, соратник Путина Дмитрий Медведев "предупредил", что война в Украине может затянуться надолго. Речь идет о десятилетиях.

"Этот конфликт будет длиться очень долго, скорее всего, десятилетиями. Пока есть такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и все повторится", — говорит Медведев.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже раз разбрасывается истерическими заявлениями и пустыми угрозами в сторону Украины или Запада. В этот раз он назвал западных лидеров "жалкими и никчемными людьми, не желающими мира".

Добавим, недавно Дмитрий Медведев разразился истерическими призывами уничтожить Зеленского и его окружение. Это произошло после того, как "неизвестный беспилотник" атаковал Кремль в ночь на 3 мая.

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