Медведєв заявив, що війна триватиме десятиліттями

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні може тривати довго, "швидше за все — десятиліттями". Також війна може перерости в процес тривалих боїв, які чергуються з перемирʼям.

Про це повідомляє Sky News.

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Сьогодні, 26 травня, соратник Путіна Дмитро Медведєв "попередив", що війна в Україні може затягнутися надовго. Йдеться про десятиліття.

"Цей конфлікт триватиме дуже довго, швидше за все, десятиліттями. Поки є така влада, буде, скажімо, три роки перемир'я, два роки конфлікту, і все повториться", — каже Медведєв.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вже вкотре розкидається істеричними заявами та пустими погрозами в бік України або Заходу. Цього разу він назвав західних лідерів "жалюгідними та нікчемними людьми, які не хочуть миру".

Додамо, нещодавно Дмитро Медведєв вибухнув істеричними закликами знищити Зеленського та його оточення. Це сталося після того, як "невідомий безпілотник" атакував Кремль уночі проти 3 травня.