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​​​Медведев угрожает поставкой оружия в КНДР: почему заместитель Путина вспомнил Украину

19 апреля 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​Медведев угрожает поставкой оружия в КНДР: почему заместитель Путина вспомнил Украину
Известный своими резкими заявлениями заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Третий президент России Дмитрий Медведев намекнул на возможность снабжения оружием в КНДР. Так он отреагировал на позицию руководства Южной Кореи, решившего помочь Украине в борьбе с оккупантами.

Об этом заместитель председателя Совбеза России написал на своем Telegram-канале.

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Медведев обижается

Третий президент России Дмитрий Медведев, который сейчас является заместителем Владимира Путина в Совбезе РФ, подверг критике позицию президента Южной Кореи Юн Сок Еля относительно возможности поставлять оружие Украине.

“Появились новые желающие помочь нашим врагам. [...] Притом что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставки летального оружия Киеву полностью исключают", — заявил Медведев.

Медведев угрожает

Обиженный на Южную Корею, экспрезидент Российской Федерации начал ей угрожать.

В частности, Медведев намекнул на возможность снабжения оружием северокорейскому режиму Ким Чен Ына.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?" – написал Дмитрий Медведев.

Напомним, после смерти российского пропагандиста Владлена Татарского Дмитрий Медведев потребовал безжалостной мести. Он призвал к физическому уничтожению российской оппозиции, которую считает ответственной за ликвидацию "военкора".

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