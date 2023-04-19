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​​​​​​​Медведєв погрожує постачанням зброї до КНДР: чому заступник Путіна згадав Україну

19 квітня 2023 14:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Медведєв погрожує постачанням зброї до КНДР: чому заступник Путіна згадав Україну
Відомий своїми різкими заявами заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Третій президент Росії Дмитро Медведєв натякнув на можливість постачання зброї в КНДР. Так він відреагував на позицію керівництва Південної Кореї, яке вирішило допомогти Україні у боротьбі з окупантами.

Про це заступник голови Ради безпеки Росії написав на своєму Telegram-каналі.

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Медведєв ображається

Третій президент Росії Дмитро Медведєв, який зараз є заступником Володимира Путіна в Раді безпеки РФ, розкритикував позицію президента Південної Кореї Юн Сок Йоля щодо можливості постачати зброю Україні.

"З'явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. [...] Притому що ще недавно південнокорейці гаряче запевняли, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключають", — заявив Медведєв.

Медведєв погрожує

Ображений на Південну Корею, експрезидент Російської Федерації почав їй погрожувати.

Зокрема, Медведєв натякнув на можливість постачання зброї північнокорейському режиму Кім Чен Ина.

"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать нові зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів — наших партнерів із КНДР?" — написав Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, після смерті російського пропагандиста Владлена Татарського, Дмитро Медведєв зажадав безжальної помсти. Він закликав до фізичного знищення російської опозиції, яку він вважає відповідальною за ліквідацію "воєнкора".

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