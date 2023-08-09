Медведчук собрался судиться за право быть адвокатом в Украине

Экс-нардеп Украины Виктор Медведчук. Фото: росСМИ

Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук подал иск на запрет его адвокатской деятельности. Решение было вынесено Дисциплинарной палатой адвокатской комиссии Киевской области.

Об этом сообщил юрист Роман Тытыкало в комментарии "Рух Чесно".

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По словам адвоката, дело Медведчука в комиссии ведет Алексей Калинников. В мае, после обращения адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина, специализированный орган удовлетворил их жалобу и запретил Медведчуку заниматься юридической практикой.

Тытыкало выразил удивление скоростью рассмотрения этого дела, учитывая, что многие другие дела ожидают рассмотрения в течение месяцев. Он считает, что Медведчук, имея связи в разных сферах, может попытаться влиять на решение суда, хотя шансы на успех минимальны.

Тем не менее юрист также предполагает, что все это может быть частью медийной кампании, ориентированной на российскую аудиторию.

"Иск не имеет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения. Есть два варианта развития событий. Учитывая, что Медведчук имеет связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах, — я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не на украинскую аудиторию, а на московитов", — сказал он.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд определил условия задержания для депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, обвиняемого в коррупции. Суд принял решение держать нардепа в СИЗО до 7 октября.