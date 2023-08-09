Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Медведчук зібрався судитися за право бути адвокатом в Україні arrow

Медведчук зібрався судитися за право бути адвокатом в Україні

9 серпня 2023 22:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Медведчук зібрався судитися за право бути адвокатом в Україні
Екснардеп України Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній народний депутат України Віктор Медведчук подав позов до заборони його адвокатської діяльності. Рішення було ухвалено Дисциплінарною палатою адвокатської комісії Київської області.

Про це повідомив юрист Роман Титикало у коментарі "Рух Чесно".

Читайте також:

Медведчук хоче бути адвокатом в Україні

За словами адвоката, справу Медведчука у комісії веде Олексій Калінніков. У травні, після звернення адвокатів Романа Титикало та Іллі Костіна, спеціалізований орган задовольнив їхню скаргу та заборонив Медведчуку займатися юридичною практикою.

Титикало висловив здивування швидкістю розгляду цієї справи, враховуючи, що багато інших справ очікують на розгляд протягом місяців. Він вважає, що Медведчук, маючи зв'язки у різних сферах, може спробувати впливати на рішення суду, хоча шанси на успіх є мінімальними.

Проте юрист також припускає, що це може бути частиною медійної кампанії, орієнтованої російську аудиторію.

"Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення. Є два варіанти розвитку подій. З огляду на те, що Медведчук має зв'язки в судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах, — я не виключаю спроби досягти позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку. Я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів", — сказав він.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд визначив умови затримання для депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого обвинувачують у корупції. Суд ухвалив рішення тримати нардепа у СІЗО до 7 жовтня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз