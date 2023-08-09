Медведчук зібрався судитися за право бути адвокатом в Україні

Екснардеп України Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ

Колишній народний депутат України Віктор Медведчук подав позов до заборони його адвокатської діяльності. Рішення було ухвалено Дисциплінарною палатою адвокатської комісії Київської області.

Про це повідомив юрист Роман Титикало у коментарі "Рух Чесно".

Читайте також:

Медведчук хоче бути адвокатом в Україні

За словами адвоката, справу Медведчука у комісії веде Олексій Калінніков. У травні, після звернення адвокатів Романа Титикало та Іллі Костіна, спеціалізований орган задовольнив їхню скаргу та заборонив Медведчуку займатися юридичною практикою.

Титикало висловив здивування швидкістю розгляду цієї справи, враховуючи, що багато інших справ очікують на розгляд протягом місяців. Він вважає, що Медведчук, маючи зв'язки у різних сферах, може спробувати впливати на рішення суду, хоча шанси на успіх є мінімальними.

Проте юрист також припускає, що це може бути частиною медійної кампанії, орієнтованої російську аудиторію.

"Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення. Є два варіанти розвитку подій. З огляду на те, що Медведчук має зв'язки в судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах, — я не виключаю спроби досягти позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку. Я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів", — сказав він.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд визначив умови затримання для депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого обвинувачують у корупції. Суд ухвалив рішення тримати нардепа у СІЗО до 7 жовтня.