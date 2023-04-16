Массовые протесты снова всколыхнули Израиль: против судебной реформы 400 тыс. человек
Израиль снова всколыхнула волна протестов из-за планов правительства по реформированию судебной системы. Нетаньяху приостановил проведение этой реформы, чтобы иметь возможность переговорить с оппозиционерами.
Об этом сообщает Time of Israel.
Что известно
Жители Израиля уже более трех месяцев устраивают массовые протесты в связи с реформой судебной системы в стране. В рамках реформы предполагается передача под контроль правительства большинства назначений на должности судей и существенное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху из-за массовых акций протестов несколько приостановил проведение судебной реформы. Это было сделано для того, чтобы дать возможность договориться с оппозицией, члены коалиции отметили возможность повторного рассмотрения реформы в течение нескольких недель в случае провала переговоров.
Вечером, 15 апреля, жители Израиля устроили очередные митинги по всей стране. Организаторы протестов отмечают, что к ним присоединились 400 тысяч человек.
Напомним, что обстрел израильского севера 11 апреля был неожиданным и мощным, первым таким за 17 лет — успели отвыкнуть. Более 30 ракет за 10 минут "Железный купол" сумел перехватить чуть более 70%. Были попадания в населенные пункты и только чудом удалось избежать жертв — отделались двумя легкоранеными.