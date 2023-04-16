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Массовые протесты снова всколыхнули Израиль: против судебной реформы 400 тыс. человек

16 апреля 2023 04:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Массовые протесты снова всколыхнули Израиль: против судебной реформы 400 тыс. человек
Тысячи демонстрируют у резиденции президента в Иерусалиме. Фото: DH/Times of Israel
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Израиль снова всколыхнула волна протестов из-за планов правительства по реформированию судебной системы. Нетаньяху приостановил проведение этой реформы, чтобы иметь возможность переговорить с оппозиционерами.

Об этом сообщает Time of Israel.

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Что известно

Жители Израиля уже более трех месяцев устраивают массовые протесты в связи с реформой судебной системы в стране. В рамках реформы предполагается передача под контроль правительства большинства назначений на должности судей и существенное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху из-за массовых акций протестов несколько приостановил проведение судебной реформы. Это было сделано для того, чтобы дать возможность договориться с оппозицией, члены коалиции отметили возможность повторного рассмотрения реформы в течение нескольких недель в случае провала переговоров.

Вечером, 15 апреля, жители Израиля устроили очередные митинги по всей стране. Организаторы протестов отмечают, что к ним присоединились 400 тысяч человек.

Десятки тысяч израильтян протестуют против планов правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пересмотреть судебную систему в Тель-Авиве. Фото: AP Photo/Oded Balilty
Израильская полиция задержала протестующего во время демонстрации против планов правительственной реформы судебной системы в Тель-Авиве. Фото: Джек Гез / AFP
Протестующие против судебной реформы в Нетанае. Фото: Бен Коэн/Courtesy
Протестующие идут маршем с национальными флагами на фоне продолжающихся демонстраций против планов правительственной реформы судебной системы в Тель-Авиве. Фото: Джек Гез / AFP
Израильская полиция оцепляет протестующих во время демонстрации против правительственного законопроекта о судебной реформе в Тель-Авиве. Фото: Джек Гез / AFP

Напомним, что обстрел израильского севера 11 апреля был неожиданным и мощным, первым таким за 17 лет — успели отвыкнуть. Более 30 ракет за 10 минут "Железный купол" сумел перехватить чуть более 70%. Были попадания в населенные пункты и только чудом удалось избежать жертв — отделались двумя легкоранеными.

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