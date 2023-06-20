Маск попал в скандал с антиукраинской статьей американского инвестора

Илон Моск. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes/File Photo

Владелец Twitter Илон Маск снова отличился антиукраинским жестом. Он поддержал статью инвестора Дэвида Сакса, который подверг критике поддержку США Украины и прогнозирует провал контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится на Twitter-странице Илона Маска.

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Антиукраинская статья американского инвестора

Инвестор из США Дэвид Сакс опубликовал на своем Twitter-аккаунте статью об украинском контрнаступлении.

Статья критикует поддержку нынешними американскими властями украинской армии — мол, это не то, чему ждет американский народ.

Также Сакс сравнил войну в Украине с наступлением талибов в Афганистане, заявив, что так, как американская армия проиграла в Афганистане, так и украинская армия проиграет российской, а контрнаступление ВСУ провалится.

Маск поддержал антиукраинскую статью Дэвида Сакса

Скандальная реакция Илона Маска

Владелец Twitter, который и раньше отличался антиукраинскими заявлениями, поддержал статью инвестора Дэвида Сакса.

"Хорошо сказано", — так прокомментировал твит с этой статьей Илон Маск.

Напомним, что ранее основатель компаний Tesla и Spacex Илон Маск возмутил украинцев твитом, в котором выразил свое мнение по поводу возможного сценария окончания войны. Американский бизнесмен решил "отдать" оккупированный Крым россии.

Он призвал пользователей Twitter проголосовать "да" или "нет" за такой "сценарий мира":

провести повторное голосование в аннексированных Россией регионах под надзором ООН;

Россия идет, если для этого будет воля народа;

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до "ошибки Хрущева");

обеспечить водоснабжение Крыма;

Украина остается нейтральной.

Украинцы возмутились этим твитом и в комментариях высказали Маску, что думают о таком "сценарии".