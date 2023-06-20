Маск втрапив у скандал із антиукраїнською статтею американського інвестора
Власник Twitter Ілон Маск знову відзначився антиукраїнським жестом. Він підтримав статтю інвестора Девіда Сакса, який розкритикував підтримку США України і прогнозує провал контрнаступу ЗСУ.
Про це йдеться на Twitter-сторінці Ілона Маска.
Антиукраїнська стаття американського інвестора
Інвестор із США Девід Сакс опублікував на своєму Twitter-акаунті статтю про український контрнаступ.
Стаття критикує підтримку нинішньою американською владою української армії — мовляв, це не те, чого прагне американський народ.
Також Сакс порівняв війну в Україні із наступом талібів у Афганістані, заявивши, що так, як американська армія програла в Афганістані, так і українська армія програє російській, а контрнаступ ЗСУ провалиться.
Скандальна реакція Ілона Маска
Власник Twitter, який і раніше відзначався антиукраїнськими заявами, підтримав цю статтю інвестора Девіда Сакса.
"Гарно сказано", — так прокоментував твіт із цією статтею Ілон Маск.
Нагадаємо, що раніше засновник компаній Tesla і Spacex Ілон Маск обурив українців твітом, в якому висловив свою думку щодо можливого сценарію закінчення війни. Американський бізнесмен вирішив "віддати" окупований Крим росії.
Він закликав користувачів Twitter проголосувати "так" чи "ні" за такий "сценарій миру":
- провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН;
- Росія йде, якщо на це буде воля народу;
- Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до "помилки Хрущова");
- забезпечити водопостачання Криму;
- Україна залишається нейтральною.
Українці обурилися цьому твіту та у коментарях висловили Маску, що думають про такий "сценарій".