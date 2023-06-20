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Маск втрапив у скандал із антиукраїнською статтею американського інвестора

20 червня 2023 11:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маск втрапив у скандал із антиукраїнською статтею американського інвестора
Ілон Маск. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Власник Twitter Ілон Маск знову відзначився антиукраїнським жестом. Він підтримав статтю інвестора Девіда Сакса, який розкритикував підтримку США України і прогнозує провал контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться на Twitter-сторінці Ілона Маска.

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Антиукраїнська стаття американського інвестора

Інвестор із США Девід Сакс опублікував на своєму Twitter-акаунті статтю про український контрнаступ.

Стаття критикує підтримку нинішньою американською владою української армії — мовляв, це не те, чого прагне американський народ.

Також Сакс порівняв війну в Україні із наступом талібів у Афганістані, заявивши, що так, як американська армія програла в Афганістані, так і українська армія програє російській, а контрнаступ ЗСУ провалиться.

Маск підтримав антиукраїнську статтю Девіда Сакса
Маск підтримав антиукраїнську статтю Девіда Сакса

Скандальна реакція Ілона Маска

Власник Twitter, який і раніше відзначався антиукраїнськими заявами, підтримав цю статтю інвестора Девіда Сакса.

"Гарно сказано", — так прокоментував твіт із цією статтею Ілон Маск.

Нагадаємо, що раніше засновник компаній Tesla і Spacex Ілон Маск обурив українців твітом, в якому висловив свою думку щодо можливого сценарію закінчення війни. Американський бізнесмен вирішив "віддати" окупований Крим росії.

Він закликав користувачів Twitter проголосувати "так" чи "ні" за такий "сценарій миру":

  • провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН;
  • Росія йде, якщо на це буде воля народу;
  • Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до "помилки Хрущова");
  • забезпечити водопостачання Криму;
  • Україна залишається нейтральною.

Українці обурилися цьому твіту та у коментарях висловили Маску, що думають про такий "сценарій".

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