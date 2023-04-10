Маск отказался удалять антиукраинский твит Медведева: как объяснил свою позицию владелец соцсети
Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что не будет удалять антиукраинский твит Дмитрия Медведева. Причиной такого решения, по словам Маска, является то, что все новости это в той или иной степени пропаганда, а люди должны сами разобраться.
Об этом владелец соцсети Twitter написал на своей странице.
Вопросы в Маска
Пользователь Twitter под ником Anonymous Operations проанализировал твит третьего президента россии Дмитрия Медведева, где речь шла об исчезновении Украины.
Пользователь спросил Маска, не являются ли такие заявления Медведева призывом к геноциду украинцев.
"Почему вы позволили лидерам россии вернуться на платформу, отменив для них ограничения? Почему вы не соблюдаете санкции?" — обратился к Маску пользователь Anonymous Operations.
Ответ одиозного бизнесмена
Илон Маск заявил в ответ, что владимир путин не является его лучшим другом, потому что "мне сказали, что он назвал меня военным преступником за помощь Украине".
По поводу поста Медведева Маск ответил: "Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают".
Напомним, что Twitter снял ограничения по аккаунтам российских госведомств и пропагандистов.
Аккаунты российских государственных ведомств находятся в верхней части поисковой выдачи, также отображаются в предложениях.