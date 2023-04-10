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Маск отказался удалять антиукраинский твит Медведева: как объяснил свою позицию владелец соцсети

10 апреля 2023 11:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Илон Маск отметился очередным скандалом с Twitter / Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что не будет удалять антиукраинский твит Дмитрия Медведева. Причиной такого решения, по словам Маска, является то, что все новости это в той или иной степени пропаганда, а люди должны сами разобраться.

Об этом владелец соцсети Twitter написал на своей странице.

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Вопросы в Маска

Пользователь Twitter под ником Anonymous Operations проанализировал твит третьего президента россии Дмитрия Медведева, где речь шла об исчезновении Украины.

Пользователь спросил Маска, не являются ли такие заявления Медведева призывом к геноциду украинцев.

"Почему вы позволили лидерам россии вернуться на платформу, отменив для них ограничения? Почему вы не соблюдаете санкции?" — обратился к Маску пользователь Anonymous Operations.

Ответ одиозного бизнесмена

Илон Маск заявил в ответ, что владимир путин не является его лучшим другом, потому что "мне сказали, что он назвал меня военным преступником за помощь Украине".

По поводу поста Медведева Маск ответил: "Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают".

Напомним, что Twitter снял ограничения по аккаунтам российских госведомств и пропагандистов.

Аккаунты российских государственных ведомств находятся в верхней части поисковой выдачи, также отображаются в предложениях.

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